Sicilia

Bollettino Covid Sicilia: 479 positivi: 144 Palermo e 10 Ragusa

Sono 479 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia, oggi 14 febbraio 2021. Sono questi i dati del Bollettino del Ministero della salute. Il bollettino sull’emergenza Coronavirus segnala oggi in Sicilia 479 nuovi casi e 24 morti. Ma vediamo nel dettaglio i dati dei positivi di tutte le Province siciliane:144 Palermo115 Catania101 Messina19 Trapani34 Siracusa10 Ragusa19 Caltanissetta34 Agrigento3 EnnaGli attualmente positivi accertati nelle ultime 24 ore nel territorio siciliano fanno registrare un segno meno (in virtù del saldo negativo tra morti, guariti e nuovi casi odierni): sono infatti -104, per un totale di 34.866. I ricoverati con sintomi sono 1.030, 165 in Terapia Intensiva, per un totale di 1.195 soggetti ospedalizzati. In isolamento domiciliare si trovano invece 33.671 persone.