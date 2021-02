Salute e benessere

Dieta del finocchio: dieta, proprietà e come perdere peso Dieta del finocchio: dieta, proprietà e come perdere peso

Finocchio dieta per perdere peso e depurare l’organismoDieta del finocchio, la scelta migliore per una pancia piattaMa quali sono le proprietà del finocchio e perché è sempre presente nelle diete per dimagrire?Il finocchio favorisce la diuresi e ha una quantità di calorie davvero irrisoria: da sempre sua maestà il finocchio si annovera tra gli alimenti principali per chi vuole mangiare qualcosa di sano, gustoso e leggero al tempo stesso. E c’è chi giura che seguire una dieta basata esclusivamente su questo frutto consentirebbe di perdere peso in un batter d’occhio. Ma in cosa consiste la dieta del finocchio? E funziona davvero? Il finocchio contiene importanti proprietà digestive e aromatiche ed è ricco di vitamine A, B e C e di minerali e possiede proprietà depurative. Perché inserire i finocchi nella dieta, tutte le proprietà.Al di là di una dieta esclusiva a base di finocchio (e il termine “esclusiva” la rende di per sé opinabile, ma lo vedremo dopo), è buona abitudine introdurre questo ortaggio nel proprio stile alimentare per più di un motivo.Finocchio dieta per perdere 5 chili in una settimanaSe non si vuole mettere su pancetta, è bene sapere che come spezza fame il finocchio, che non contiene né amidi né lipidi, è un ortaggio a bassissimo contenuto calorico e, per il fatto che sia composto per la sua quasi totalità da acqua, è un ottimo diuretico e digestivo. Di contro, il finocchio può risultare utile anche in caso di inappetenza, perché stimola l’appetito e la secrezione gastrica attraverso l’azione dei suoi principi aromatici. L’1% è composto da proteine, un altro 1% da ceneri e da carboidrati, mentre il 3% da fibre. Tra i minerali troviamo potassio, calcio, fosforo, sodio, magnesio, ferro, zinco, manganese e selenio, mentre le vitamine sono per lo più la vitamina A, alcune appartenenti al gruppo B e la vitamina C. È ricco di flavonoidi o fitoestrogeni, sostanze estrogeniche naturali che hanno il potere di avere un effetto equilibrante sui livelli ormonali femminili, rivelandosi utile nello stimolare la produzione di latte nelle donne che allattano e nell’alleviare i disturbi del ciclo mestruale.Le proprietà del finocchio dunque sono:depurativedigestivediuretichecarminativeantinfiammatoriemigliora la funzione epatica ed è alleato del benessere dell’apparato gastrointestinaleallevia gli spasmi muscolariregolarizza il ciclo mestruale e allevia i disturbi della menopausacome funziona la dieta finocchiofinocchio dieta come funziona per perdere pesoPerché drenante e poco calorico, alcuni dietisti consiglierebbero di introdurre regolarmente il finocchio nella dieta quando si cercano pancia piatta e dimagrimento rapido.Secondo lo schema della dieta del finocchio, quotidianamente andrebbero assunte 1300 calorie con una abbondanza non solo di finocchi, ma di verdura fresca in generale, di infusi a base di finocchio e di 2 litri di acqua da bere ogni giorno.Dieta finocchio: va seguita al massimo per un mese e consentirebbe di perdere anche 4-5 kg. Nelle prime settimane, infatti, l’organismo si libera dalle tossine in eccesso e dai gas intestinali e la pancia si sgonfierebbe, dopodiché si continuano a perdere i chili di troppo. Dieta finocchio: prevede un consumo di almeno 300 grammi di finocchi al giorno e durante tutta la giornata: la colazione prevede ogni giorno caffè d’orzo, latte parzialmente scremato e cereali, mentre gli spuntini si basano su finocchi crudi o sotto forma di centrifugati accompagnati, se lo si desidera, da yogurt magri e tisane depurative. Per accelerare ancora di più il drenaggio di liquidi spesso si suggerisce anche di bere tisane e infusi a base di indovinate un po’ finocchioFinocchio, dieta in una giornata tipo, per esempio il menù prevede:Pranzo: Pasta con pomodoro e basilico, Insalata di finocchiCena: un hamburger alla griglia mezzo finocchio con patate oppure un’orata al forno e una crema di finocchio e verdureoppure Passato di verdure e carote, Frittata con uova, Finocchi cotti con olioSappiamo bene che il finocchio non è l’unico alimento drenante e depurativo. Anche il cetriolo è in grado di sgonfiare la pancia e di far dimagrire in poco tempo, così come una dieta basata sul limone e del pompelmo.