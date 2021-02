Ragusa, consiglieri Pd: solidarietà ai lavoratori servizi cimiteriali

Politica

I consiglieri comunali del Pd, Mario Chiavola e Mario D’Asta, tornano ad esprimere la propria solidarietà ai lavoratori dei servizi cimiteriali di Ragusa. “Sono tornati a manifestare, ieri mattina – affermano i due rappresentanti democratici – tutto il loro disagio per una vicenda che sta rischiando di diventare paradossale. Tutti sappiamo che cosa è accaduto. Il Comune annulla le procedure della prima gara, perché ritenute dai sindacati di categoria assolutamente penalizzanti per le maestranze. Sembrava, quindi, che l’amministrazione fosse addivenuta a più miti consigli. E, invece, che cosa accade? Viene aumentato l’importo a base di gara, sono decise più assunzioni ma, di contro, si amplificano le penalizzazioni nei confronti delle maestranze. Le quali, ovviamente, decidono di protestare. Abbiamo portato la solidarietà del Pd sul posto, ieri mattina, ai lavoratori e, adesso, chiediamo all’amministrazione, che ha già convocato un incontro per martedì pomeriggio con i rappresentanti sindacali, di trovare una mediazione.Perché quello a cui stiamo assistendo è qualcosa di inspiegabile oltre che una offesa all’intelligenza di tutti noi. Questo iter va di nuovo rivisto e riadattato alle esigenze di queste persone che chiedono solo di potere continuare a lavorare come sempre hanno fatto, senza penalizzazione alcuna”.