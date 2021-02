Curiosità

Consigli per una vacanza in Sardegna Consigli per una vacanza in Sardegna

CONSIGLI PER UNA VACANZA IN SARDEGNAGià durante la stagione invernale sono generalmente molti gli italiani che iniziano ad organizzare la loro tanto sognata vacanza estiva. Complici anche i più recenti eventi di emergenza sanitaria globale, la voglia di tornare a viaggiare si fa sentire in maniera decisa: in ogni caso, che sia per prudenza o per necessità, le destinazioni più corteggiate sono quelle non troppo lontane o quelle che rientrano all'interno dei confini della penisola. Un'ottima idea per una vacanza favolosa ma a portata di mano potrebbe essere quella di lanciarsi alla scoperta di una delle numerose isole che punteggiano i mari nostrani. Ce ne sono moltissime, dalle dimensioni e dalle caratteristiche estremamente variegate, ma una meta che si contraddistingue per personalità e bellezza è senza dubbio la Sardegna. Ricca di paesaggi mozzafiato e dalle acque color smeraldo, la Sardegna è ambita da tutti gli amanti del mare e delle immersioni, ma anche da chi è in cerca di totale relax e non vede l’ora di rifugiarsi in uno dei numerosi villaggi che si affacciano sulle straordinarie spiagge sarde. Quali sono quindi i consigli per una vacanza in Sardegna?SCEGLIERE LA LOCALITA' IN ANTICIPOUno dei consigli sicuramente utili da fornire a tutti coloro che organizzano una vacanza in questa magnifica isola è quello di scegliere in anticipo la zona da visitare. Nonostante la Sardegna sia dotata di autostrade, molte località non sono raggiungibili tramite strade veloci e ciò comporta tempi di percorrenza non particolarmente brevi tra una località e l’altra. Di conseguenza, definire con maggiore precisione destinazioni da toccare e itinerario da seguire metterà in condizioni di visitare i luoghi che si ritengono imperdibili: probabilmente sarà difficile visitare ogni centimetro delle coste sarde, ma con una buona organizzazione si potrà trarre il meglio dal proprio soggiorno. Non c’è una sola località della Sardegna che non meriti attenzione e per chi fosse intenzionato a visitarla interamente, un suggerimento può essere quello di spezzare l’esplorazione in due vacanze distinte: la prima verso la costa nord, mentre la seconda in direzione sud, area tipicamente più selvaggia e naturalistica.ORGANIZZARE UNA VACANZA IN BARCAChi ha voglia di un pizzico di originalità rispetto alla classica vacanza in spiaggia o alla permanenza in un villaggio turistico, potrebbe apprezzare una vacanza alternativa o anche solo qualche giorno da dedicare ad esperienze più avventurose. Una delle migliori scelte potrebbe essere quella di vivere una o più giornate tra le onde, a bordo di un'imbarcazione dotata di ogni comfort: un'esperienza facilmente prenotabile tramite un servizio di noleggio catamarani Sardegna. Esistono tipologie di imbarcazioni in grado di soddisfare ogni esigenza e di coprire distanze più o meno lunghe, per consentire proprio a chiunque di assaporare l’emozione della vita in mare. Molti potrebbero essere preoccupati del costo di noleggio di un catamarano o di simili veicoli, ma in realtà queste imbarcazioni sono spesso in grado di accogliere diverse persone a bordo: prenotare in famiglia o con un gruppo abbastanza numeroso di amici permette di abbattere sensibilmente il costo individuale e vivere al contempo un'esperienza fantastica.DETERMINARE IL BUDGET CON PRECISIONEOrganizzando una vacanza è facile perdere di vista i costi complessivi che essa comporta. Prima di partire è bene definire in anticipo tutte le attività che si vorranno svolgere a destinazione e sommare ad esse il prezzo dei trasporti ed il costo della villeggiatura, la componente che inciderà in modo preponderante sul costo totale del viaggio. Questo permette di ottimizzare le risorse economiche da destinare ad ogni voce, senza incappare in brutte sorprese durante la vacanza o al suo termine: stabilito un budget massimo nel quale rientrare, tutto sarà più semplice e si potrà partire con più serenità e meno stress. La Sardegna è un'isola meravigliosa ed è una terra adatta a tutti: coppie in cerca di una vacanza romantica, gruppi di amici, ma anche famiglie in compagnia dei propri figli. Gli alloggi idonei a soddisfare ogni esigenza non mancano mai, così come le attività da fare e le attrazioni da visitare. Una volta provata una vacanza qui, sarà letteralmente impossibile non avere voglia di tornarci in un futuro non troppo lontano.