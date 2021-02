Tortelli a forma di cuore per San Valentino

Cucina

Ard Sicilia porta in tavola l’amore per San Valentino. Due ricette di tortelli in special edition per festeggiare il dolce sentimento: tortelli “Parmigiano Reggiano e tartufo nero” e i tortelli “Ricotta, spinaci e burro di montagna” della linea “Terre e Tesori”. Ingredienti di qualità dal gusto raffinato e ricercato, che s’intrecciano perfettamente fra loro per regalarti un piacere denso e corposo. Cuori di pasta fresca all’uovo, realizzati con uova di galline allevate a terra, proteggono un interno morbido e saporito. Impossibile resistere all’accoppiata Parmigiano Reggiano e tartufo nero dal carattere deciso per una cena appassionante o all’incontro elegante della ricotta, con gli spinaci e il burro di montagna per una serata romantica! Il consiglio di Ard? Vanno conditi con una noce di burro e una foglia di salvia per esaltarne il gusto e il profumo. Una cenetta indimenticabile e piena d’amore.