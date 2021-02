Reflui fognari a Scoglitti: ripristinato il servizio

Attualità

Reflui fognari si sono riversati questa mattina sul manto stradale di via Napoli a Scoglitti, in pieno centro. Il problema è stato segnalato direttamente da una cittadina alla Commissione straordinaria che si è subito attivata tramite l’ufficio competente per risolvere il problema. I tecnici del Comune hanno lavorato per disotturare la condotta fognaria che si era intasata a causa del materiale che si era depositato nelle tubature, ostruendo di fatto il deflusso delle acque reflue. Il guasto è stato riparato in pochissimo tempo grazie al tempestivo intervento del servizio manutenzioni. La cattiva abitudine di buttare via ogni sorta di rifiuti dal water provoca guasti di questo tipo. “Ciò che non è accettabile in questo periodo di campagna elettorale è l’azione strumentale che alcuni soggetti portano avanti per accreditarsi agli occhi dell’opinione pubblica per fini politico-propagandistici. Gli interventi di manutenzione vengono sempre fatti e non si può accusare la Commissione di inerzia o addirittura di incapacità. I problemi riguardanti la manutenzione delle infrastrutture urbane sono all’ordine del giorno, ma non è tollerabile un’azione speculativa che ha il solo fine di porre in cattiva luce l’azione della Commissione straordinaria e i soggetti che la compongono. È un chiaro esempio di come talvolta e purtroppo constatiamo come lo sia diventato in diverse occasioni la propaganda politica trascenda in una vera e propria azione di oltraggio e diffamazione”,- ha concluso la Commissione straordinaria.