Tecnologie

WhatsApp, nuovo trucco spia gratuito per spiare chat

Su WhatsApp un nuovo trucco spia gratuito per spiare le chat di diversi utenti. Secondo le ultime testimonianze dirette riportate da alcuni utenti che ne avrebbero avuto una prova, esisterebbe una nuova piattaforma in grado di spiare. Questa, che prendo ufficialmente il nome di Whats Tracker, è stata più volte in grado di riportare notizie in merito ai movimenti all’interno della chat di diversi utenti. L’applicazione può essere scaricata liberamente e per farla funzionare bisogna lasciarla attiva in background. Si sceglieranno le persone da monitorare e ogni giorno si potranno ottenere informazioni riguardo alla loro entrata o uscita da WhatsApp. Arriverà infatti una notifica istantanea allo spione di turno con tanto di orario preciso in merito ai due movimenti sopra descritti.L’applicazione almeno per il momento è gratuita al 100%.