Sicilia

Covid Sicilia, 543 nuovi positivi: 197 Palermo e 27 Ragusa Covid Sicilia, 543 nuovi positivi: 197 Palermo e 27 Ragusa

Il Bollettino del Ministero della Salute di oggi, 13 febbraio in Sicilia, annuncia 543 nuovi positivi e il totale da inizio epidemia sale così a 145.265. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 22.730 (si contano anche i tamponi rapidi).La situazione negli ospedaliNegli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.211; ovvero 13 in meno rispetto a ieri e diminuiscono anche quelli in terapia intensiva che sono 168, uno in meno rispetto a ieri.La situazione nelle singole province:197 Catania132 Palermo67 Messina38 Siracusa31 Agrigento29 Caltanissetta27 Ragusa13 Trapani9 Enna