Sicilia zona gialla, Dipasquale: grazie ai siciliani

Sicilia zona gialla da lunedì, on. Dipasquale (PD): Grazie ai siciliani. “Lo avevo detto qualche giorno fa: qualcuno voleva chiedere il passaggio anticipato in zona gialla quando ancora non era possibile. Da Roma, infatti, con la firma del decreto da parte del ministro Speranza, è arrivata la conferma che la Sicilia sarà gialla solo da lunedì, perché per passare in una zona con meno restrizioni vanno calcolati 14 giorni dall’inizio della precedente. Musumeci tenterà ora di reclamarne il merito che, invece, spetta ai siciliani che sono stati in massima parte rispettosi delle regole. Ai nostri concittadini vanno l’appello e l’incoraggiamento a continuare a comportarsi al meglio, rispettando tutte le norme anticontagio”.Lo dichiara l’on Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, commentando la notizia del passaggio dell'isola da zona arancione a gialla.