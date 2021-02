Governo Draghi, Nino Minardo: auguri ai tre ministri della Lega

Politica

Nino Minardo: auguri ai tre ministri della LegaDa segretario regionale della Lega Sicilia faccio i migliori auguri di buon lavoro ai tre ministri indicati dal mio partito nel nuovo governo nazionale: Giancarlo Giorgetti allo Sviluppo economico, Erika Stefani alla Disabilità e Massimo Garavaglia al Turismo. Mi piace sottolineare come la Lega esprima tre eccellenze per curriculum, capacità e visione politica. La Stefani, avvocato, gestirà un dicastero su cui puntiamo molto e a due bocconiani, Giorgetti e Garavaglia, vengono affidati due ministeri essenziali per la fase di ricostruzione economica e sociale dell’Italia dopo i gravissimi danni subiti per la pandemia e le conseguenti restrizioni. In Sicilia, lo sappiamo tutti, nei prossimi mesi ci giochiamo il futuro proprio sui nuovi input da dare alle imprese e sulla pianificazione del turismo dopo il calo spaventoso del 2020. Già nel “dossier Sicilia” che ho recentemente consegnato a Matteo Salvini avevo immaginato le politiche del lavoro e dello sviluppo economico come il cuore pulsante della ripresa e quello turistico come uno dei settori strategici per la nostra Regione.Grazie a Matteo Salvini per avere affrontato questa fase complessa con dedizione e coraggio e per l’avere scelto ottimi ministri. Ci sarà il mio impegno incondizionato nel collaborare con loro sollecitandoli a recepire le esigenze della Sicilia e dei siciliani.