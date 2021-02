Attualità

Pozzallo, sindaco: Lamorgese, scelta condivisibile Pozzallo, sindaco: Lamorgese, scelta condivisibile

Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna sulla riconferma al Viminale del prefetto Lamorgese: è certamente una scelta opportuna e condivisibile per continuare ad affrontare con umanità e rispetto della legalità il fenomeno migratorio.“Il neonato Governo Draghi, con la sua composizione variegata e la presenza articolata di esponenti politici e tecnici di indubbio valore, dovrà affrontare difficoltà epocali per riportare alla normalità la situazione sanitaria e innescare una nuova crescita economica. La riconferma del Prefetto Lamorgese al Viminale, con la quale ho avuto la possibilità di collaborare attivamente, è certamente una scelta opportuna e condivisibile per continuare ad affrontare con umanità e rispetto della legalità il fenomeno migratorio.Sono certo che proseguirà sulla scia del cammino già avviato il rapporto sinergico fra Ministero degli Interni e Comune di Pozzallo e nell’augurare buon lavoro al Ministro Lamorgese le manifesto la mia più completa disponibilità ad affrontare e cercare di risolvere i problemi che via via si porranno”.