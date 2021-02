Attualità

Maltempo in Sicilia con Burian: freddo, vento siberiano e gelo

La Protezione Civile della Sicilia annuncia per le successive 24-36 ore venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte. Previste mareggiate lungo le coste esposte isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sulla Sicilia settentrionale. In particolare la Protezione Civile annuncia un’allerta gialla nella parte settentrionale dell’isola con piogge, freddo e gelo e forti venti di burrasca. L’allerta gialla è prevista su Messina e Palermo. Piogge ì, freddo e gelo anche nel resto delle province siciliane: Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e non solo. L’ondata di freddo ed il calo delle temperature arrivano con Burian, il vento siberiano che farà abbassare le temperature non solo in Sicilia ma anche in tutta Italia.Avviso Protezione Civile RagusaIl Comune di Ragusa annuncia che da domenica 14 febbraio sarà attivato il Presidio Territoriale di Protezione civile per il calo delle temperature e la presenza di ghiaccio nelle strade. L’avviso del Comune dice: Il Presidio territoriale di Protezione civile sarà operativo dalle ore 22 di domenica 14 febbraio fino alle ore 8 del 17 febbraio per il monitoraggio dei punti critici individuati nel Piano comunale di protezione civile, Le operazioni di monitoraggio saranno garantite dal personale dell’Ufficio comunale di Protezione Civile, dal Gruppo dei volontari di PC, FIVE e ODV PC.