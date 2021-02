Covid Ragusa: positivi in aumento a Ragusa e Vittoria

Attualità

Salgono a 280 i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. Lo annuncia il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi, 13 febbraio 2021. Ecco i dati diffusi oggi dei positivi al coronavirus: 280 positivi di cui 251 in isolamento domiciliare, 22 ricoverati in ospedale e 7 nella RSA Covid di Ragusa. Ecco i dati Comune per Comune:5 (-2) Acate6 Chiaramonte Gulfi25 (-1) Comiso0 Giarratana7 Ispica26 (-3) Modica1 Monterosso Almo3 (+1) Pozzallo74 (+14) Ragusa2 (+1) Santa Croce Camerina8 Scicli104 (+8) VittoriaI 22 contagiati si trovano ricoverati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ed in particolare 14 sono in Malattie Infettive (8 del Ragusano e 6 provenienti da fuori provincia) e 6 in Rianimazione (2 del Ragusano e 4 provenienti da fuori provincia) e 2 in area grigia provenienti da fuori provincia. Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 93.142 tamponi molecolari, 22.274 test sierologici, 167.357 test rapidi per un totale di 292.773. I guariti salgono a 7.548 mentre i morti sono 197.