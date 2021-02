Appuntamenti

San Michele Arcangelo Ragusa: preghiera liberazione dal maligno San Michele Arcangelo Ragusa: preghiera liberazione dal maligno

Alla tradizione non si può mancare. Fedeli e devoti pregano per la liberazione della pandemia e da ogni male a Ragusa in occasione delle 15 visite alla Madonna di Lourdes nella chiesa di San Michele arcangelo, nel centro storico superiore. I riti religiosi, officiati dal rettore, il sacerdote Giuseppe Cabibbo, hanno preso il via giovedì scorso e proseguiranno, come da programma, sino al 25 febbraio. “Da più di 100 anni – spiegano dalla rettoria – imploriamo la Madre accogliendo l’invito dato dalla stessa a San Bernadette: “Volete farmi il favore di venire qui per 15 giorni?” e a vivere il messaggio di Lourdes. La chiesa è aperta ogni giorno dalle 7,30 alle 12 e dalle 16 alle 19”. Domani, dopo la messa vespertina (alle 17 la recita del Rosario e la lettura dell’apparizione, a seguire la celebrazione eucaristica), ci sarà la preghiera a San Michele per la liberazione dal Maligno. Giovedì 18 febbraio, invece, è in programma la proposta di penitenza comunitaria (pane e acqua) mentre venerdì 19, sempre dopo la messa del pomeriggio, ci sarà la benedizione dell’acqua.Dalla rettoria, inoltre, precisano che “anche se non ci sarà l’esposizione del Santissimo Sacramento, non si dimentichi la presenza di Gesù vivo e vero nel tabernacolo”. Le celebrazioni saranno trasmesse dalle 17 in diretta su Radio Karis inBlu e in diretta streaming sulla pagina Facebook Radio Karis e sul canale Youtube di Radio Karis Ragusa. L’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale sul territorio cittadino, effettuerà in questi giorni un’azione di pulizia straordinaria nei luoghi del centro storico superiore interessati dalle celebrazioni. Per favorire il ricambio dei posti in chiesa, sessanta quelli previsti, i fedeli sono invitati ad evitare soste prolungate.