Italia

Governo Draghi: ecco i nomi dei ministri

Ecco i ministri del governo guidato dal presidente del Consiglio Mario Draghi:Luciana Lamorgese ministro dell'InternoLuigi Di Maio ministro degli EsteriGiancarlo Giorgetti ministro dello Sviluppo EconomicoMarta Cartabia ministro della GiustiziaRoberto Cingolani ministro della Transizione ecologicaStefano Patuanelli ministro per le Politiche agricoleRoberto Speranza ministro della SaluteLorenzo Guerini ministro della Difesaministro del Lavoro Andrea OrlandoVittorio Colao ministro della Transizione digitaleDario Franceschini ministro della CulturaElena Bonetti ministro della FamigliaFederico D'Incà ministro per i Rapporti con il ParlamentoMaria Cristina Messa ministro dell'UniversitàRenato Brunetta ministro della Pubblica AmministrazioneMaria Elena Gelmini ministro per le AutonomieMara Carfagna per il Sud e la coesione territorialeFabiana Dadone ministro per le politiche giovaniliErika Stefani, ministro per le DisabilitàMassimo Garavaglia ministro per il Turismo.