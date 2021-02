Rifiuti Vittoria, aggiudicata la gara per 7 anni

Economia

Rifiuti Vittoria, aggiudicata la gara per la gestione dei prossimi 7 anni. La gestione dei rifiuti urbani, per i prossimi 7 anni, all'interno dell'Aro del Comune di Vittoria sarà gestita dalla ditta Ciclat di Ravenna che si è aggiudicata la gara d'appalto con un ribasso del 2,53%, per un importo pari a 51.508.451,30. La ditta si dovrà occupare del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica. Il Servizio dovrà essere svolto nell’intero territorio del Comune di Vittoria, nella frazione di Scoglitti, nei borghi rurali, marinari e in tutte le zone rurali, urbane ed extraurbane ivi compresi i Cimiteri di Vittoria e Scoglitti. L'azienda inizierà ad operare non appena saranno espletati tutti gli adempimenti amministrativi del caso. “Un altro fondamentale traguardo, nonostante un percorso disseminato da tanti ostacoli, è stato raggiunto dalla Commissione straordinaria.Un obbiettivo cardine per riportare ordine amministrativo e trasparenza nel comune di Vittoria, secondo quanto indicato nella relazione della Commissione d’indagine. Un risultato che si spera possa aiutare il comune di Vittoria a perseguire un percorso virtuoso nella raccolta e nella gestione dei rifiuti”- ha commentato la Commissione straordinaria.