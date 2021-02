Modica, strisce blu e zone blu: le novitÃ 

Economia

Modica - Riprenderà mercoledì 17 febbraio 2021 il servizio di controllo delle aree a pagamento (zone blu) in città. E’ stato deciso stamani nel corso di un incontro tra il Comandante della Polizia Locale, Rosario Cannizzaro, ed il liquidatore della Modica Multiservizi, avvocato Giuseppe Rizza. Gli ausiliari della sosta, in atto posti in cassa integrazione, dunque, rientreranno al lavoro. Per parcheggiare nelle zone blu sarà ancora necessario l’utilizzo delle park card, da esporre in maniera visibile sul parabrezza dei veicoli, nell’attesa che subentri l’azienda aggiudicataria dell’appalto per la gestione del servizio, dopo che saranno completate tutte le procedure, compreso dell’assorbimento del personale in atto in carica alla società municipalizzata.