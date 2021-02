Vittoria, travolse e uccise con Suv due cuginetti: condanna 9 anni

Cronaca

Condanna a 9 anni di reclusione per Rosario Greco, l’uomo che a bordo del suo Suv, l’11 luglio 2019, travolse ed uccise i due cuginetti di 11 anni Simone ed Alessio D’Antonio. La condanna è stata confermata dalla Corte d’Appello di Catania. La prima sentenza che lo riteneva colpevole di omicidio stradale, aggravato dall’uso di sostanza alcoliche e psicotiche, era stata emessa il 26 maggio 2020 dal Gup Ivano Infarinato a conclusione del processo si era celebrato con il rito abbreviato. Rosario Greco era stato arrestato poco dopo quel drammatico incidente: il Suv che guidava travolse i due bambini che erano seduti sullo scalino di una casa nei pressi dell’abitazione di Alessio, che morì subito. Il cuginetto, Simone, sopravvisse per tre giorni e morì il 14 luglio in ospedale a Catania.