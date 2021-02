Attualità

Ragusa, boom di prenotazioni vaccino Covid Ragusa, boom di prenotazioni vaccino Covid

Ragusa, 12 febbraio 2021 – Un vero successo di prenotazioni, vaccino anticovid 19, per le persone con più di 80 anni quello che si è registrato all’Asp di Ragusa. Si è raggiunta un’alta percentuale quasi il 40 per cento di tutta la popolazione interessata. L’Azienda di Ragusa ha organizzato cinque punti di somministrazione dei vaccini così distribuiti:ospedale “Giovani Paolo II” -Ragusa; ospedale “Maggiore – Modica;ospedale “R. Guzzardi” Vittoria;ospedale “Regina Margherita” Comiso;ospedale “Busacca – Scicli. Le prenotazioni valide effettuate sono così distribuite:Ospedale “Giovani Paolo II” 2.464;Ospedale “Maggiore – Modica 1644;Ospedale “R. Guzzardi” – Vittoria - 447Ospedale “Regina Margherita” - Comiso 1285Ospedale “Busacca – Scicli 550.Le prenotazioni registrate per i vaccini a domicilio sono 1006.