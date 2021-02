Covid Ragusa: 271 positivi e 21 ricoverati

Attualità

Scendono a 271 i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. Ma vediamo nel dettaglio i positivi nel Ragusano nel bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 12 febbraio. Ecco i dati diffusi oggi dei positivi al coronavirus: 271 positivi di cui 243 in isolamento domiciliare, 21 ricoverati in ospedale e 7 nella RSA Covid di Ragusa. Ecco i dati Comune per Comune:7 Acate6 Chiaramonte Gulfi26 Comiso0 Giarratana7 Ispica29 Modica1 Monterosso Almo2 Pozzallo60 Ragusa1 Santa Croce Camerina8 Scicli96 VittoriaI 21 contagiati si trovano ricoverati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ed in particolare 14 sono in Malattie Infettive (8 del Ragusano e 6 provenienti da fuori provincia) e 7 in Rianimazione (4 del Ragusano e 3 provenienti da fuori provincia). Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 92.861 tamponi molecolari, 22.271 test sierologici, 175. 744test rapidi per un totale di 290.876. I guariti salgono a 7.330 mentre i morti sono 197.