Due scuole danneggiate da vandali a Vittoria

Vandali in azione ieri a tarda sera a Vittoria. Danneggiate due sedi dell'istituto comprensivo Caruano, la sede centrale e il plesso di scuola primaria Lombardo Radice. Sono state forzate alcune finestre ed alcune porte secondarie e rotti dei vetri. Non è stato portato via nulla. La dirigente, Angela Fisichella, denuncia questo ennessimo "attacco all'istituzione scolastica". "Questi vandali - aggiunge - distruggono per il piacere di farlo senza pensare che colpendo noi colpiscono soprattutto i nostri studenti. A maggio era già successo. Non ci intimoriscono. La nostra istituzione è, e resta, al servizio dei nostri studenti, delle nostre studentesse, delle loro famiglie". Fisichella denuncia anche il sistematico abbandono di rifiuti nelle zone limitrofe alla scuola che "sarebbe circondata dal verde se non ci fosse chi getta rifiuti di ogni genere creando vere e proprie discariche a cielo aperto. I problemi con i ritardi nella raccolta dell'immondizia li viviamo tutti ma gettare un materasso in mezzo alla strada non è la soluzione, così come non lo è liberarsi dei rifiuti gettandoli dal finestrino dell'auto, tra l'altro davanti ad una scuola. Siamo praticamente circondati dalla spazzatura".