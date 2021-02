Pozzallo, sportello Covid per vaccino Over 80

Attualità

Il comune di Pozzallo attiva lo sportello per la prenotazione della vaccinazione anticovid agli over 80.In questi ultimi giorni si è notata una notevole difficoltà per alcuni utenti over 80 di prenotarsi online per accedere al servizio di vaccinazione anticovid-19. Il Comune di Pozzallo, attiverà uno sportello presso i Servizi Sociali, per sostenere le iscrizioni alla vaccinazione tramite la piattaforma regionale. Il servizio sarà attivo già da domani pomeriggio venerdì 12 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e dalla prossima settimana ogni martedì e mercoledì dalle 9:00 alle 12:00. Si ricorda agli anziani interessati o ai loro delegati di munirsi di tessera sanitaria e telefono cellulare.Per ulteriori difficoltà o nell’impossibilità di recarsi presso gli uffici sarà possibile chiamare il seguente numero 0932/1839303 per concordare la prenotazione.