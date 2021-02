Bollettino Ministero della Salute: 695 positivi in Sicilia

Sicilia

I nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia sono 695 e i morti 29. Sono questi i dati del Bollettino del Ministero della Salute di oggi, 10 febbraio 2021. Ecco nel dettaglio i positivi al coronavirus nelle varie province siciliane:218 Palermo197 Catania93 Messina33 Trapani38 Siracusa23 Ragusa22 Caltanissetta58 Agrigento13 EnnaAttualmente i ricoverati con sintomi sono 1.108, 170 in Terapia Intensiva, per un totale di 1.278 soggetti ospedalizzati. In isolamento domiciliare si trovano invece 36.309 persone. I tamponi processati in Sicilia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus a oggi sono 2.028.273.