Tè verde, proprietà benefiche: antiossidante

Bere tè verde fa bene al corpo: è antiossidante e depurativoTè verde: proprietà, uso, controindicazioni. E' utilizzato in Giappone per il consumo giornaliero essendo il più diffuso tè verde giapponese. Questa popolarissima bevanda, la più bevuta in Giappone, si caratterizza per il fatto che, rispetto ai tè neri, non si ossida durante il processo di essiccazione. L’ossidazione è una reazione chimica che deteriora le caratteristiche organolettiche degli alimenti, formando radicali liberi nocivi per l’organismo. A quanto pare questo processo non avviene con l’essicazione del tè verde, il quale mantiene inalterate le sue componenti e, di conseguenza, le sue proprietà.Che cos’è il tè verde?Il tè verde (Camelia sinensis) appartiene alla famiglia delle Theaceae; è un arbusto originario dell’Asia sud-orientale dai fiori bianchi e con foglie verdi lucenti, lanceolate e dal bordo dentato, da cui si estrae l’omonima bevanda, ben nota da oltre 5000 anni. Si chiama così per rendere omaggio a un famoso padre gesuita e botanico ceco; infatti, il termine Camelia deriva dal suo nome, mentre sinensis significa “cinese” in latino. Ricco di antiossidanti, con proprietà mineralizzanti e depurative, il tè verde facilita la digestione e la depurazione, aiuta pelle e capelli e può essere utile nella prevenzione di arteriosclerosi e tumori.proprietà del tè verde e PERCHÉ IL TÈ VERDE FA BENE?La risposta è nella sua composizione: si tratta, infatti, di un concentrato di sostanze benefiche. Innanzitutto deve gran parte della sua fama all’alto contenuto di polifenoli, in particolare catechine (30%-40%) tra le quali la più importante è l’epigallocatechina-3-gallato (EGCG), dal potere antiossidante, che sembra essere protettivo verso le malattie cardiovascolari e altre in fase di studio: sembrerebbe, infatti, che queste sostanze riescano a rallentare l’aumento delle cellule cancerose. Ma non è tutto. Il tè verde contiene anche sali minerali, come fluoro, potassio, manganese e zinco, e vitamine (A, B, C, E, K). Vediamo allora perché il tè verde fa bene.Proprietà e applicazioniLe proprietà della famosa bevanda sono principalmente toniche, diuretiche, depurative e antiossidanti. Per beneficiarne basta assumere l’infuso che si prepara così: versa 2 cucchiaini di tè verde per ogni tazza di acqua ad una temperatura di 85/90 °C. Si beve ogni giorno, senza superare le 4 o 5 tazze al giorno. Antiossidante - I polifenoli contenuti nel te verde svolgono una generale azione antiossidante, proteggendo le cellule dagli effetti dei radicali liberi, che possono aumentare in caso di: inquinamento, fumo, stress sia a livello fisico sia a livello emotivo, sostanze chimiche, radiazioni, raggi ultravioletti, batteri e virus. Ciò le rende più forti contro lo sviluppo di tumori e, contrastano l'ossidazione dei lipidi LDL, i polifenoli contrastano l’arteriosclerosi. Ottimo l’infuso.I benefici per la salute umana che possono derivare dal consumo di thè verde sono davvero moltiControindicazioniIn soggetti ipersensibili, un uso eccessivo di tè verde può creare agitazione e nervosismo: in questo caso si consiglia di sospendere o diminuire l’assunzione di tè. In caso di insonnia, si consiglia di non bere il tè prima di andare a dormire. In caso di ipertensione, limitarne il consumo. In caso di assunzione di farmaci, meglio sospendere l’assunzione di tè oppure attendere diverse ore prima di berlo. Si raccomanda cautela del consumo del thè verde durante la gravidanza.