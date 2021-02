Prenotazione Vaccino covid over 80 in Sicilia: il sito fa crash

Politica

“Da ieri ha preso il via in Sicilia la prenotazione per i vaccini destinati agli over 80. Una buona notizia se non fosse che il sito della Regione è di difficile utilizzo soprattutto per gli anziani”. A dirlo è Salvatore Di Falco, candidato a sindaco di Vittoria, sostenuto dalle liste civiche “Di Falco Sindaco”, “Vittoria Unita” e “In Movimento per Vittoria e Scoglitti”. “Raccolgo e mi faccio portavoce delle lamentele di tanti cittadini – dice Di Falco – che in questi giorni hanno provato ad inserire nella lista i propri genitori o i propri nonni ma senza successo, dal momento che il sistema fa crash ed è perennemente bloccato. Gli anziani, inoltre, non hanno dimestichezza con i dispositivi elettronici, quindi per chi è solo diventa molto complicato registrarsi. Avevamo gioito del fatto che la Sicilia fosse stata la prima regione d’Italia ad avviare il sistema di prenotazione on line del vaccino anti Covid per i siciliani con più di 80 anni, accedendo al form “prenotazioni.vaccinicovid.gov.it” raggiungibile anche attraverso il sito web della Regione Siciliana, il portale siciliacoronavirus.it e tutti i siti delle Aziende del sistema sanitario regionale.Ma è stata una gioia momentanea. Chiedo, pertanto, all’assessorato regionale alla Salute e a quanti lavorano al sistema per la registrazione on line di trovare un metodo alternativo, magari più semplice per consentire la registrazione di tutti ma soprattutto di intervenire tecnicamente a sbloccare il sito in modo da velocizzare i tempi e terminare al più presto la vaccinazione di questa fascia di popolazione. Ricordo – conclude Di Falco – che oltre alla piattaforma on line, è possibile prenotarsi attraverso un call center, telefonando al numero verde 800.009.966 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi sabato e festivi”.