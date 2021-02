Sara Carbonero, moglie di Iker Casillas: recidiva tumore

Moda e spettacolo

Sara Carbonero, la moglie di Iker Casillas: recidiva tumore.La moglie di Iker Casillas, la splendida Sara Carbonero di 37 anni è stata ricoverata per una recidiva del tumore alle ovaie. La 37enne è ricoverata da venerdì scorso alla Clinica dell’Università di Navarra, a Madrid. La famosa giornalista spagnola, vicedirettrice della sezione Sport di Mediaset Espana e moglie dal 2016 dell’ex portiere Iker Casillas, sta lottando di nuovo contro il tumore. Una ricaduta che l’ha costretta a tornare in clinica per iniziare un ciclo di cure. Dopo la prima operazione, in fatti, erano iniziati i controlli di routine, l’ultimo dei quali ha evidenziato la recidività del tumore, un cancro ovarico maligno.L’annuncio su Instagram: Il cancro ha toccato me.«Questa volta è toccato a me - aveva scritto Carbonero in un post su Instagram nel 2019 -. Mi hanno trovato un tumore maligno e sono stata operata. È andato tutto bene, ma ho ancora qualche mese di lotta e trattamenti da fare. Sono fiduciosa che tutto andrà bene. Qualche giorno fa in una visita di controllo i medici mi hanno trovato un cancro maligno alle ovaie e mi hanno operata. Tutto fortunatamente è andato bene, l’abbiamo preso molto presto, ma ho ancora qualche mese di trattamenti e lotta davanti a me. Tutto andrà bene. So che la strada sarà dura, ma avrà un lieto fine con il supporto della mia famiglia e dei medici», ricevendo tanti messaggi di solidarietà. Solo poche settimane prima, il marito era stato ricoverato per un infarto acuto al miocardio durante l’allenamento del Porto