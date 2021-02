Moda e spettacolo

Gigi D'Alessio, nuova fidanzata dopo Anna Tatangelo Gigi D'Alessio, nuova fidanzata dopo Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio si fidanza con una fan di 28 anni. La notizia è stata diffusa stamattina da Il Mattino ma non è stata ancora confermata dal noto cantante napoletano. La fortunata fan si chiama Denise Esposito ed è una bellissima donna dal fisico mozzafiato. I due come si legge su Il Mattino si sarebbero conosciuti la scorsa estate a Capri. L’occasione galeotta pare sia stato uno spettacolo sull’isola e la storia sarebbe diventata subito importante. Denise ha 28 anni, quindi ben ventisei in meno di Gigi, ma che per il cantante l’età non sia un problema è già chiaro a tutti visto che è stato insieme ad Anna Tatangelo. E già all’epoca ci furono diversi pettegolezzi circa la differenza d’età fra i due, succederà di nuovo? Se così fosse, la coppia saprà come difendersi. Per il momento si tratta ancora di un gossip, né Gigi né Denise hanno commentato la notizia.Non è arrivata una smentita né una conferma per ora. Ma nella notizia in questione si parla già di storia importante perché pare che Gigi abbia già presentato Denise in famiglia. La ragazza avrebbe conosciuto i figli del cantante, quelli più grandi almeno. Quindi di sicuro non ha conosciuto Andrea, il più piccolo nato dall’amore con la Tatangelo. Denise Esposito è bionda ed ha un fisico straordinario. Secondo quanto è stato riferito, si sono conosciuti per la prima volta a Capri nell’estate scorsa. Si tratterebbe di una grandissima fan, che ha avuto modo di incontrarlo durante uno spettacolo e da lì in poi non si sarebbero più lasciati. Finora non sono arrivate conferme né tantomeno smentite, ma i sostenitori di Gigi D’Alessio si augurano che possa essere fatta chiarezza al più presto su questa ipotetica liaison d’amore.