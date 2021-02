Economia

Ispica: tutti al lavoro per Estate ispicese

La Cna ha partecipato al tavolo di programmazione convocato dall’amministrazione comunale di Ispica in vista delle iniziative da predisporre per il periodo estivo.La Cna presente all’incontro convocato dall’assessore al Turismo del Comune di Ispica, Carmelo Denaro. In primo piano la programmazione anzitempo delle attività di animazione per il periodo estivo che rientrano sotto la denominazione di “Estate Ispicese”. Erano presenti al confronto alcuni esercenti del centro, le associazioni culturali e, per le associazioni di categoria, i rappresentanti della Cna. Diverse le iniziative suggerite dagli esercenti che hanno dimostrato un entusiasmo al di sopra delle aspettative essendo reduci ancora oggi da una situazione emergenziale che stenta a risolversi. “Ammirevoli gli sforzi che oggi gli esercenti stanno compiendo - commenta Carmelo Re, delegato della Cna Turismo e Commercio - come ammirevole l’anticipo con cui l’amministrazione comunale intende programmare le attività in questione.Ma è necessario in questi momenti fare squadra oltre che unire sinergicamente gli sforzi. La Cna è pronta a formulare proposte negli interessi della comunità ispicese e, per questo motivo, invita gli esercenti a ragionare e condividere un programma annuale. In questa situazione di emergenza sanitaria ed economica, non è concesso a nessuno compiere errori di valutazione. Dobbiamo innanzitutto verificare le disponibilità economiche dell’Amministrazione e successivamente, valutata l’uscita dalle restrizioni imposte dalla situazione pandemica, costruire un programma di eventi che possa animare tutto il territorio”. Per le vie generali, si è anche affrontato il tema riguardante le attività di marketing e promozione e, a tal proposito, Alessandro Dimartino, responsabile Cna Turismo e Commercio, ha invitato l’Amministrazione comunale a volere valutare le attività messe in atto dal Gal Terra Barocca che già da diverso tempo ha avviato una sinergia con cinque Comuni, compreso quello di Ispica, oltre ad avere già concretizzato una serie di attività utili per uscire dall’isolamento territoriale in cui attualmente ci si trova. “Infine – continua Dimartino – è da apprezzare l’iniziativa propositiva a vantaggio delle imprese anche se è opportuno valutare la predisposizione di un concreto aiuto economico per tutte quelle in difficolta, nel caso in cui le restrizioni dovessero continuare a permanere”.L’assessore Denaro, dopo avere ascoltato con interesse tutte le proposte, si è riservato di riconvocare il tavolo per proseguire nell’attività di programmazione.