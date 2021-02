Moda e spettacolo

Belen: sono incinta e sento che sarà una bimba

Belen Rodriguez incinta: Sono al quinto mese di gravidanza, sento che sarà una bimba.La showgirl argentina, in un’intervista al settimanale «Chi» in edicola mercoledì 10 febbraio, conferma per la prima volta la dolce attesa. «Con Antonino è stato un colpo di fulmine»La bellissima showgirl Belen Rodriguez conferma per la prima volta, le voci di una dolce attesa che si inseguono da qualche settimana. «Sono entrata nel quinto mese di gravidanza» rivela la showgirl argentina al settimanale «Chi» in edicola mercoledì 10 febbraio. Il padre è l'attuale compagno, Antonino Spinalbese, ex hairstylist di Aldo Coppola in corso Garibaldi a Milano. I due si sono conosciuti otto mesi fa. Belen è rimasta incinta dopo quattro mesi di relazione: «Lo abbiamo deciso.La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice “Aspettiamo”. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità» racconta a «Chi» una Belen che si confessa 360 gradi «pensavo che non avrei trovato un altro amore come questo, se avessi potuto decidere mi sarebbe piaciuto fosse solo una la persona, anzi, mi sono trascinata per molto tempo questo dolore perché per me non era concepibile avere due figli da due uomini diversi. Soltanto che bisogna fare i conti con la realtà e credo che la fine del matrimonio sia un fallimento, un grandissimo fallimento. Io non ho avuto per anni la forza di sperare nel futuro, ho accusato il colpo».