Ragusa, bando per 1 posto Polizia Municipale

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nello spazio dedicato a “Bandi di gara – Concorsi di prossima scadenza” – l’avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente- Comandante del Corpo della Polizia Municipale. Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in carta semplice utilizzando il modulo pubblicato in allegato all’avviso stesso, essere trasmesse secondo le modalità espressamente indicate nel predetto avviso e pervenire entro e non oltre l’11 marzo 2021.