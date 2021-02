Sei blitz della Polizia in Italia contro la criminalitÃ , 160 arresti

Italia

ROMA - La Polizia ha arrestato 160 persone in sei diverse operazioni di polizia giudiziaria sul territorio nazionale, impiegando oltre 750 uomini.Le indagini coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine hanno permesso di colpire duramente diversi sodalizi criminali.Sono 80 gli arresti tra Roma, Salerno e Milano nei confronti di appartenenti a diversi gruppi criminali dediti allo smercio massivo di notevoli quantità di sostanze stupefacenti.Contestualmente a Reggio Emilia e Catania sono 70 le misure cautelari a carico dei responsabili di reati contro il patrimonio, furti e rapine.Infine a Lecco è stata disarticolata una organizzazione mafiosa composta da appartenenti alla ‘ndrangheta calabrese operanti in Lombardia.Dieci le catture per associazione a delinquere di stampo mafioso.