Economia

Ragusa, contributo per scuole paritarie: come fare domanda

Sul sito istituzionale del Comune di Ragusa, nello spazio “In evidenza” è pubblicata la direttiva regionale che prevede per le scuole paritarie la possibilità di potere presentare un'istanza di contributo per gli interventi sostenuti necessari per la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico corrente (spese sanificazione, acquisto di dispositivi di protezione individuale, interventi di edilizia leggera, ecc). Oltre al testo della predetta direttiva sul sito istituzionale è pubblicato, in allegato, il modello della domanda di contributo che dovrà essere presentata entro il 1 marzo prossimo.