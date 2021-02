Cronaca

Vittoria, a spasso armato di coltello nonostante il coprifuoco

Vittoria: Denunciato dalla Polizia per porto abusivo di armi. Nell’ambito dei serrati servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore di Ragusa in tutta la provincia, nella serata dello scorso sabato 6 febbraio, a Vittoria, una pattuglia del Commissariato di P.S. che transitava nella centralissima via P. Nenni, all’altezza di via Bologna, notava due giovani dall’atteggiamento sospetto che percorrevano a piedi la citata via, nonostante il “coprifuoco”, dalle 22.00 alle 5.00, previsto dalla normativa per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19. I due venivano bloccati e sottoposti a controllo nel corso del quale veniva rinvenuto, occultato all’interno del marsupio che uno dei due, un vittoriese di anni 20, portava agganciato in vita, un coltello a serramanico, con lama lunga 6,5 cm, che veniva sottoposto a sequestro e anche della sostanza stupefacente, del tipo marijuana, del peso complessivo di grammi 0.60 circa. Alla luce dei fatti il soggetto, veniva è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi e segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.