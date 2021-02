Attualità

Ragusa, 290 positivi Covid: due morti in ospedale Ragusa, 290 positivi Covid: due morti in ospedale

Due morti per coronavirus nelle ultime 24 ore a Ragusa. Lo annuncia il Bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 9 febbraio. In totale nel Ragusano i positivi al Covid 19 sono 290, 265 sono in isolamento domiciliare, 18 ricoverati in ospedale e 7 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Ecco i dati diffusi oggi dei positivi nei vari Comuni della provincia di Ragusa:8 (-2) Acate6 Chiaramonte Gulfi26 (-4) Comiso0 (-1) Giarratana5 (+2) Ispica50 (-2) Modica1 Monterosso Almo4 (-1) Pozzallo66 (+ 5) Ragusa4 Santa Croce Camerina8 (-1) Scicli82 (-1) VittoriaTra i 265 positivi in isolamento domiciliare ci sono 5 contagiati provenienti da fuori provincia. I 18 ricoverati tra Ragusa e Vittoria sono così distribuiti: 15 al Giovanni Paolo II di cui 10 in malattie infettive, 1 in Area Grigia e 4 in terapia intensiva e 3 al Guzzardi in area Covid. I guariti in totale dall’inizio della pandemia sono 7.277 mentre i morti sono 195. Due i decessi registrati nelle ultime 24 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si tratta di due ragusani, un 83enne e un 87enne. Un decesso è avvenuto nel reparto di Malattie Infettive l’altro nell’area grigia. Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 92.010 tamponi molecolari, 22.250 test sierologici, 169.693 test rapidi per un totale di 283.953.