Modica, 425 tamponi Covid e 0 positivi

Nessun positivo su 425 tamponi eseguiti a Modica. Lo scrive il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook. “Per la terza volta consecutiva – scrive Abbate - non rileviamo nessun positivo tra tutti i cittadini che hanno scelto di sottoporsi al tampone rapido. 28 sono stati gli appartenenti al comparto benessere, 19 quelli della scuola. Mercoledì 10 tracciatura speciale per il comparto alimentare che invitiamo a presentarsi in massa per garantire maggiore sicurezza anche ai propri clienti. Naturalmente, anche mercoledì, lo screening è aperto a tutti”. A Modica in totale i positivi al Covid 19, secondo i dati del bollettino dell’Asp di Ragusa, sono scesi a 49.Dati in calo anche negli altri comuni del Ragusano.