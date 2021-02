Sport

Ufficiale il rinnovo, Hamilton e Mercedes avanti insieme

ROMA - Il tormentone è finito: Lewis Hamilton e la Mercedes andranno avanti insieme. La scuderia anglo-tedesca ha ufficializzato il rinnovo del sette volte campione del mondo per il 2021. ’’Sono entuasiasta di approcciarmi alla mia nona stagione con i miei compagni di squadra della Mercedes - commenta Hamilton - Abbiamo ottenuto insieme delle cose incredibili e non vediamo l’ora di costruire ulteriori successi, cercando sempre di migliorare, dentro e fuori la pista’’. Il sette volte iridato si dice poi ’’altrettanto determinato a continuare il percorso avviato per cambiare il motorsport per le future generazioni e sono grato alla Mercedes che è stata estremamente di supporto a riguardo. Sono orgoglioso di annunciare che quest’anno ci spingeremo oltre, lanciando una fondazione dedicata alla diversità e all’inclusività nello sport. Tutto quello che possiamo costruire insieme è per me motivo d’ispirazione e non vedo l’ora di tornare in pista’’.’’Siamo sempre stati d’accordo con Lewis sul continuare ma visto l’insolito 2020, c’è stato bisogno di tempo per chiudere - le parole invece del team principal Toto Wolff - Abbiamo deciso insieme di prolungare per un altra stagione e di avviare un progetto a più lungo termine per fare il passo successivo in quello che è il nostro impegno comune per una maggiore diversità all’interno del nostro sport. Quanto fatto da Lewis nella sua carriera è fra il meglio che il mondo dello sport abbia mai visto ed è un prezioso ambasciatore del nostro marchio e dei nostri partner. La Mercedes e Lewis hanno scritto la storia del nostro sport nelle ultime otto stagioni e abbiamo voglia di aggiungere altri capitoli’’.