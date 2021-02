Ministero della Salute: 478 positivi in Sicilia

Sicilia

Sono 478 i nuovi positivi al Covid in Sicilia. A dirlo i dati del Ministero della Salute di oggi 8 febbraio 2021. In totale nell’isola i positivi sono 142.032. I morti nelle ultime 24 ore sono 22 e in totale dall’inizio della pandemia sono 3.704. Ecco il dato dei contagiati al coronavirus provincia per provincia:137 Palermo107 Catania117 Messina21 Trapani55 Siracusa13 Ragusa18 Caltanissetta6 Agrigento4 Enna