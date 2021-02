Forte vento, palo della luce cade in strada a Cava D'Aliga

Cronaca

Tragedia sfiorata stamattina a Cava D’Aliga, frazione balneare di Scicli. Un palo dell’illuminazione pubblica per il forte vento è precipitato in strada. E’ accaduto in via Francesca da Rimini. Fortunatamente al momento del crollo sulla via non c’era nessuna auto. Si attende l’arrivo dei vigili del fuoco per la rimozione del palo dalla strada e la polizia Municipale di Scicli