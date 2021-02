Lavoratori hotspot Pozzallo: revocato sit in a Ragusa

Attualità

E' stato revocato il sit in sindacale dei lavoratori dell'hotspot di Pozzallo in programma questa mattina, lunedì 8 febbraio, a Ragusa, in piazza Matteotti (meglio conosciuta come piazza Poste). Le interlocuzioni con la Prefettura, che ringraziamo per l'interessamento, ci hanno convinto, anche per motivi legati alla pandemia, dal desistere nell'azione di protesta anche alla luce del fatto che è stata accolta la richiesta di un confronto nella sede del palazzo del governo. Con l'auspicio che dal confronto possano arrivare notizie positive per i lavoratori. Sarà nostra cura fornirvi comunicazione sull'esito del confronto. Vi ringraziamo per l'attenzione.