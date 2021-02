Attualità

Disservizi idrici nella Via Modica Giarratana e Gianforma domani e mercoledì 9 febbraio. Disservizi idrici domani martedì 9 e mercoledì 10 febbraio nella Via Modica- Giarratana e in Via Catagirasi e nelle vie limitrofe. Un intervento di manutenzione urgente alla colonna portante della sorgente “Addolorata” determinerà la sospensione dell’erogazione idrica. Il servizio dovrebbe normalizzarsi nella giornata di giovedì 11 febbraio.