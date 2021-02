Sicilia

Meteo, Protezione Civile: arrivano i temporali

La Protezione Civile annuncia per oggi domenica 7 febbraio precipitazioni sparse in tutta l’isola. In particolare dal pomeriggio di domani per 24-36 ore si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia centro occidentale i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali con raffiche fino a burrasca forte specie sui settori settentrionali. Molto mosso lo Ionio; tendenti a molto mossi i restanti bacini, fino ad agitato lo Ionio a largo. Il maltempo è previsto anche per la prossima settimana con freddo, pioggia e neve a quota bassa.Atteso anche l’arrivo di Burian dalla Russia nel prossimo fine settimana che porterà neve a quota bassa anche in Sicilia.