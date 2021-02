Bollettino Ministero Salute: 574 positivi Sicilia

Sicilia

Sono 574 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia. Ecco il bollettino del Ministero della salute di oggi 7 febbraio 2021. Il bilancio delle vittime siciliane del Covid-19 oggi registra un incremento di 25 morti, per un totale di 3.682 persone che hanno perso la lotta contro il virus sull’Isola. I guariti sono 806. Attualmente i ricoverati con sintomi sono 1.198, 178 in Terapia Intensiva, per un totale di 1.376 soggetti ospedalizzati. In isolamento domiciliare si trovano invece 37.633 persone. I tamponi processati in Sicilia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus a oggi sono 1.961.519.I nuovi positivi al coronavirus in Sicilia oggi, provincia per provinciaEcco nel dettaglio i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Sicilia, suddivisi provincia per provincia (totale e incremento casi):153 Catania213 Palermo98 Messina17 Trapani55 Siracusa10 Ragusa14 Caltanissetta10 Agrigento4 Enna