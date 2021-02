Meteo, arriva Burian: pioggia, freddo e neve anche in Sicilia

Italia

Ieri tutti al mare per la bella giornata ed il caldo anomalo con temperature alte e oggi invece le prime nuvole che annunciano l’arrivo di una settimana di maltempo, freddo e neve anche in Sicilia. A dirlo sono le previsioni di IlMeteo. La prossima settimana si preannuncia molto instabile con l'arrivo di un treno di perturbazioni atlantiche e l’arrivo di Burian o Buran. Il Burian è un gelido vento che durante la stagione invernale soffia sulle sterminate lande siberiane e le steppe kazake verso gli Urali o le pianure sarmatiche della Russia europea con raffiche che possono raggiungere i 100 km/h accompagnate da tormente di neve che portano drastiche riduzioni di visibilità aumentando di molto la sensibilità al freddo. Questo particolare evento rimane generalmente confinato alla Russia o al più all'Europa Orientale ma, in alcuni casi, può far la sua comparsa anche in Italia. Ricordiamo ad esempio quelli del 1996, 2006, 2012 e in ultimo quello del febbraio/marzo 2018. Già da lunedì 8, infatti, ci aspettiamo un nuovo peggioramento, poi altra sfilza di piogge e neve anche nei giorni successivi. Facciamo il punto della situazione in modo da tracciare una tendenza sulla base degli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione.Il quadro sinottico europeo (mappa sottostante) mostra chiaramente come sul bordo occidentale dell'Europa si sia aperta un ferita che permetterà alle perturbazioni in discesa dall'Atlantico di arrivare fin verso il nostro Paese. La prima di queste è attesa già dalla giornata di lunedì 8 febbraio quando le piogge colpiranno in particolare l'estremo Nordest con possibili nevicate fin verso i 600 metri, le regioni tirreniche e la Sardegna, dove sono attesi rovesci anche a carattere temporalesco. Poi, nel corso di martedì 9, ecco che irromperà una nuova perturbazione atlantica che provocherà piogge battenti specie sui settori tirrenici del Centro-Sud con temporali localmente anche intensi ed in Sicilia. Le temperature non risulteranno tuttavia particolarmente basse, dunque la neve cadrà sugli Appennini solamente oltre 1400 metri.Dalla sera poi le condizioni meteo sono previste in peggioramento anche al Nord Ovest con rovesci e nevicate sulle Alpi fin verso i 600/800 metri di quota. Questo sarà il preludio dell'ondata di maltempo prevista poi per mercoledì 10 quando l'arrivo di un profondo ciclone scatenerà precipitazioni abbondati su buona parte del Paese con il rischio di veri e propri nubifragi specie sul medio e basso Tirreno. Per Giovedì 11 è atteso un temporaneo miglioramento grazie alla rimonta dell'alta pressione che garantirà maggiore stabilità atmosferica. Ma attenzione, qualcosa di grosso bolle in pentola, durante il fine settimana potrebbe arrivare il Burian di San Valentino.