Meloni: Non governo con Pd e M5s, la regola vale anche per Draghi

ROMA - ’’Non governo con Pd e 5 Stelle. E’ una promessa fatta a tutti gli italiani che ci sostengono e una regola che vale pure se il premier è Mario Draghi: del resto, da persona seria qual è, non ha cercato minimamente di convincermi’’. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni intervistata dal quotidiano Libero. Sottolinea Meloni: ’’Ci possono essere una serie di motivi per i quali Matteo Salvini e la Lega hanno reputato più vantaggioso sostenere Mario Draghi che non porsi con noi all’opposizione, come sarebbe più naturale e probabilmente più affine al loro elettorato. Non entro nelle loro dinamiche perchè la caratteristica di Fdi è sempre stata quella di non fare tatticismi ed essere molto chiara sul no a ogni forma di inciucio’’.’’Stare all’opposizione - spiega Meloni - costringe il governo a mediare. Per questo è molto più significativo e utile alle idee del centrodestra che Fdi stia fuori. A maggior ragione, aggiungo, se è vero che Mario Draghi ha il 70% di gradimento da parte degli italiani. Che facciamo con il restante 30%? E’ giusto che trovino una rappresentanza in Parlamento o sono tutti extraparlamentari? A mio avviso credo che sia doveroso dare rappresentanza a quella parte di cittadini, non solo di centrodestra, che non sarà d’accordo con tutte queste forzature’’. La leader di Fdi commenta le scelte dei partiti: ’’Sono sempre sovrane e libere.Quella di Silvio Berlusconi è una posizione già ampiamente prevedibile e da tempo prefigurata. Perchè il centrodestra esista è necessario allora che qualcuno presidi il campo rifiutando di mescolarsi con la sinistra, ed è quello che faremo noi’’.