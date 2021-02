Bonus lenti o occhiali 2021 da 50 euro: a chi spetta e come averlo

Italia

Bonus lenti e occhiali 2021 da 50 euro: a ch spettaUn bonus lenti e occhiali 2021 da 50 euro è previsto nella Legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178). Questa misura, all’Art. 1 comma 437 della Legge di Bilancio, prevede l’istituzione di un fondo annuale, denominato Fondo per la tutela della vista, per garantire la tutela della salute della vista. Il fondo prevede lo stanziamento di un totale di 15 milioni di euro per il triennio 2021-2023, per una somma annuale di 5 milioni di euro destinati ad agevolazioni per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. Ma come funziona e come fare per avere il bonus lenti e occhiali da 50 euro nel 2021?Bonus lenti e occhiali 2021 da 50 euro: come funzionaCome già accennato, il Bonus occhiali e lenti previsto dalla Legge di Bilancio avrà una durata di tre anni. Alle famiglie che avranno i requisiti per richiederlo, il bonus sarà corrisposto sotto forma di voucher una tantum per l’acquisto di occhiali da vista o lenti. Il bonus non sarà quindi sotto forma di detrazione fiscale dietro presentazione della ricevuta d’acquisto ma il prodotto sarà scontato al momento dell’acquisto stesso.Bonus lenti e occhiali da 50 euro 2021: i requisitiIl contributo è destinato ai membri di nuclei familiari con un Isee non superiore a 10.000 euro. Per poter ricevere il voucher è quindi necessario possedere i seguenti requisiti:indicatore Isee non superiore a 10.000 euro;acquisto di occhiali da vista;acquisto di lenti a contatto correttive.Non è previsto quindi l’utilizzo del bonus per l’acquisto di occhiali da sole.Bonus lenti e occhiali 2021 da 50 mila euro: importo e durata.La Legge di Bilancio 2021 ha previsto per il Bonus occhiali e lenti l’erogazione di un voucher di 50 euro. Sarà questo lo sconto riservato ai destinatari del contributo per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto. Il contributo inoltre sarà valido per gli acquisti effettuati nell’arco dei tre anni dal 2021 al 2023.Bonus lenti e occhiali da 50 euro 2021: come richiederloNon sono ancora note le modalità attraverso cui richiedere il voucher. La Legge n.178 del 30 dicembre 2020 stabilisce che i criteri che definiranno i termini e le modalità con le quali sarà erogato il voucher saranno stabilite tramite decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze.