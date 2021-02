Cronaca

Ragusa: auto finisce in un burrone Ragusa: auto finisce in un burrone

Incidente stradale autonomo oggi pomeriggio, intorno alle ore 17,30, in contrada Pizzillo (Pizziddu), la vecchia strada che da Scicli porta a Ragusa. Un’auto per cause in corso di accertamento è finita rovinosamente in un burrone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ragusa e l’ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente dell’auto al Pronto Soccorso dell’ospedale. Secondo le prime informazioni il conducente del mezzo non ha riportato gravi lesioni. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato intorno alle ore 20.