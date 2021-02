Piera Napoli trovata morta nel suo appartamento

Cronaca

Piera Napoli, cantante neomelodica di 32 anni, è stata ritrovata morta nel suo appartamento in via Vanvitelli a Palermo. La vittima amante della musica napoletano, con diversi lavori all'attivo e un discreto seguito di visualizzazioni su youtube lascia tre figli in tenera età tutti e tre avuti dalla relazione con Salvatore Baglione. La donna, è stata rinvenuta senza vita nel bagno di casa in un lago di sangue con diverse ferite di arma da taglio. Sul posto l'intervento del 118 e dei carabinieri che svolgeranno le indagini. Il marito della donna, Salvatore Baglione, 37 anni, si trova in caserma per essere sentito dai militari. Sarebbe stato lui stesso a presentarsi in caserma alla stazione Uditore. I carabinieri hanno sequestrato un grosso coltello da cucina che sarebbe stato trovato in casa.