Cronaca

Omicidio Piera Napoli, confessa il marito Omicidio Piera Napoli, confessa il marito

Il marito di Piera Napoli la donna uccisa oggi a Palermo, Salvatore Baglione ha confessato in caserma. La cantante neomelodica trovata nel bagno dell’appartamento, al piano terra di un complesso di case in un piccolo residence in via Vanvitelli in un lago di sangue con diverse ferite di arma da taglio. Sui social tanti messaggi di cordoglio per la donna, conosciuta per la sua attività di cantante. La vittima sul proprio profilo Facebook solo poche ore prima di morire aveva condiviso un post di humour nero che suona quanto mai tragico: "Vuoi che ti regalino dei fiori il 14 (San Valentino) muori il 13". Mentre alcune ore fa il marito Salvatore Baglione di 37 anni, che si trova in caserma ha pubblicato un post del profilo "Dna criminale": sullo sfondo di una foto di Robert De Niro, c’è scritto "Il rispetto gran bella cosa, peccato che non tutti ne conoscano il significato". Un mese fa Piera aveva chiamato la polizia per le violenze e le aggressioni subite da parte del marito. Piera Napoli, mamma attenta e amorevole di tre figli, è l'ultima vittima, purtroppo solo in ordine di tempo, della violenza contro le donne.