Mountain Bike Ragusa, tra i giovani Iacono e Nascondiglio

Non si ferma il reclutamento dell’Mtb School Bike & Co. di Ragusa che, anche sul fronte dei giovanissimi, conosce l’innesto di altri talenti il cui valore è stato già sperimentato nelle scorse stagioni e che quest’anno, nel 2021, puntano alla consacrazione. E’ il caso di Andrea Nascondiglio e Simone Iacono, entrambi anno 2011, G4, pronti a fornire il proprio contributo alla causa del sodalizio ibleo. “La loro crescita – chiariscono dallo staff tecnico della società ragusana – è in piena evoluzione. Loro mettono grinta, passione, volontà e gioia infinita: noi mettiamo a disposizione la competenza tecnica, la sicurezza, le progressioni didattiche e gli allenamenti ludico motori calibrati per la giovane età. Insomma, tutto ciò che serve per garantire la crescita sportiva. Diciamo che stiamo portando avanti un percorso molto interessante che ci stimola a fare del nostro meglio e speriamo che in occasione dei primi appuntamenti agonistici in programma, i riscontri possano essere importanti, così come ci auspichiamo”.E, a proposito di appuntamenti, è da sottolineare che la prima gara che era stata scadenzata, quella del 14 febbraio al castello di Donnafugata, è stata al momento rinviata. Più avanti sarà comunicata la nuova data. Davvero un peccato perché l’Asd Bike & Co. si era impegnata al massimo per garantire la creazione di un tracciato all’altezza delle aspettative, tra l’altro in una cornice di impareggiabile bellezza. Poco male, però, perché tutto è stato posticipato e se ne parlerà a tempo debito.