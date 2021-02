Dieta menopausa, la dieta dopo i 50 anni

Salute e benessere

Le donne dopo i 50 anni fanno fatica a perdere i chili di troppo, complice un calo evidente degli estrogeni e un rallentamento del ritmo del metabolismo. I chili in più e la ritenzione idrica sembrano diventare due compagni di viaggio irrinunciabili, quanto fastidiosi, e perdere i chili in più si trasforma in una meta difficile da raggiungere. dimagrire dopo i 50 anni ovvero in menopausa risulta veramente difficile me non impossibile.Ma come e cosa si deve fare per dimagrire in menopausa o dopo i 50 anni.Per dimagrire dopo i 50 anni o in menopausa è importante seguire una dieta sana, equilibrata e con l'impiego di cibi nutrienti ma cotti in modo leggero. Da abbinare a un po' di sano movimento e a qualche rinuncia mirata, ad esempio limitando i cibi e gli alimenti troppo conditi e grassi. Privilegiando quantitativi equilibrati e magari chiedendo consiglio a un esperto di settore, come da esempio un nutrizionista in grado di stilare un percorso alimentare corretto.Dieta in menopausa: partiamo dalle basiCosa mangiare dopo i 50 anni per rimanere in forma? Più l'età avanza più il metabolismo rallenta e dimagrire risulta difficile, per questo è fondamentale seguire una dieta particolare.A 50 anni il corpo cambia a causa soprattutto degli ormoni, in questo periodo infatti arriva la menopausa che provoca un vero e proprio stravolgimento. Il metabolismo si modifica, l'assimilazione dei cibi cambia e di conseguenza si ingrassa molto più facilmente. Cosa mangiare per perdere peso? Prima di tutto è necessario limitare alcuni alimenti nella dieta e aumentare il consumo di altri.Tagliate le porzioni di carne rossa e formaggi, mangiando molto più pesce, ricco di Omega 3, e di legumi. Ceci, piselli, fagioli e lenticchie sono un'ottima fonte di proteine vegetali, inoltre contengono degli ormoni naturali che favoriscono il benessere dell'organismo quando arriva la menopausa. Dite addio anche al caffè, che riduce l'assorbimento del ferro e provoca l'insonnia. No anche alle bevande zuccherate e gassate, come pure a quelle ricche di teina.Per conservare la salute può essere necessario dimagrire in menopausaFondamentale è l'idratazione per riuscire a dimagrire in menopausaQuali sono i cibi da evitare in menopausa?Curate con maggiore attenzione i pasti. E' importante ridurre le porzioni, soprattutto a cena, aumentando il consumo di frutta e di verdura. Inoltre è fondamentale ricevere quotidianamente il giusto apporto di sali minerali e sostanze nutritive, consumando almeno cinque porzioni al giorno di frutta e verdura. Per accelerare il metabolismo seguite i segreti degli esperti. Concedetevi tanti piccoli pasti durante la giornata, senza dimenticare mai gli spuntini, cenate presto e consumate tisane che fanno bene all'organismo. A 50 anni la dieta per essere efficace deve necessariamente essere accompagnata dall'attività fisica. Non serve iscriversi in palestra, basta fare ogni giorno almeno 40 minuti di camminata a passo veloce. Per avere una muscolatura più tonica e soda, soprattutto su addominali, gambe e braccia, provate con il pilates e lo yoga.Dieta per dimagrire in menopausaCome funziona e cosa si mangia nella dieta dopo i 50 anni o dieta per la menopausa?Ecco un esempio della dietaColazione dieta menopausa: due fette biscottate integrali, uno yogurt e un frutto di stagione.Spuntino dieta menopausa di metà mattina e di metà pomeriggio potete assaporare una tisana oppure 30 grammi di frutta secca.Pranzo dieta menopausa: un piatto di riso integrale con salmone affumicato.Cena dieta menopausa: una zuppa di legumi con ortaggi.